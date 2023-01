Vast meetstation voor luchtkwaliteit provincie in Nistelrode

Zo gaat het Urban Ox Park in Oss dus eruitzien, weet de hele buurt nu

OSS – Met een enorm rood-wit lint werden de contouren van het nieuwe skate-, fiets- en fitnesspark in Oss zaterdagmiddag alvast geschetst. Zodat de hele buurt met een kom soep of beker glühwein in de hand kon zien wat hen te wachten staat. Net als de toekomstige gebruikers trouwens.

8 januari