Veel veranderd tijdens vijftig jaar die Chris in Osse chemie werkte

Ossenaar (52) krijgt werkstraf voor hennep­teelt in Heerewaar­den

13 augustus ARNHEM – Een 52-jarige man uit Oss is dinsdag door het gerechtshof in Arnhem veroordeeld voor hennepteelt in zijn bedrijfspand in Heerewaarden twee jaar geleden. Net als eerder de politierechter kwam het hof tot een werkstraf van 180 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden om herhaling te voorkomen.