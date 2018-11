Verdachte (21) opgepakt voor gooien granaat in huis in Eindhoven, mogelijk ook betrokken bij dood Henk Baum

EINDHOVEN - De politie heeft een 21-jarige man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij het naar binnen gooien van een handgranaat in een huis aan de Keldermansstraat in Eindhoven. De man wordt direct in verband gebracht met meerdere zaken, waaronder het doodschieten van Henk Baum in Schaijk.

De aanslag op het huis aan de Keldermansstraat was op 29 oktober, rond 06.00 uur. Er werd een handgranaat door de voordeur gegooid, wat voor een zware explosie zorgde. Binnen was de schade groot, maar de bewoners - die thuis waren - raakten niet gewond.

De explosie werd toen nog in verband gebracht met een vergelijkbare aanslag in Best, een paar uur eerder. De politie heeft echter nog altijd geen aanwijzingen gevonden dat die zaken ook echt met elkaar te maken hebben.

Meerdere zaken

De verdachte zit sinds vrijdag ook officieel vast voor betrokkenheid bij de dood van Henk Baum in Schaijk. De politie sluit niet uit dat Baum uit Nistelrode in opdracht is vermoord. Met het oppakken van deze verdachte is het onderzoek dan ook nog lang niet afgerond. De recherche gaat er dan ook vanuit dat er nog meer mensen worden gearresteerd. Het blijkt dat de 21-jarige man verdacht wordt van meerdere brandstichtingen en een reeks autodiefstallen in Brabant, Limburg en Gelderland.