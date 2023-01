Verdachte poging doodslag Lith: ‘Het is allemaal echt gebeurd, maar zij proberen er een psychose van te maken’

Eén verdachte nog vast na dodelijke aanrijding in Oss, politie roept op om beelden niet te versprei­den

OSS - Een 18-jarige man uit Megen die deze kerst betrokken was bij de dodelijke aanrijding op de Megensebaan in Oss blijft langer vastzitten. Hij wordt ervan verdacht de aanrijding te hebben veroorzaakt. Mogelijk was daarbij alcohol in het spel. Een andere verdachte, een man van 18 uit Berghem, is vrijgelaten.

27 december