Verhaaltekenaar Jan Rothuizen geeft les met ‘tekenwandeling’ in Oss

Jan Rothuizen (1968) is vooral bekend van zijn tekeningen voor de Volkskrant. Hij trok ook de wereld over en tekende en schreef onder meer over Utrecht, Heerlen, New York, Manchester, Bogotá, Shenzhen en een Irakees vluchtelingenkamp. Rothuizen verweeft geschiedenis, gebouwen, cultuur en verhalen tot een onnavolgbaar geheel. Hij is vooral begaan met de werkende mens, reden om ook Oss te bezoeken en het verhaal van deze stad op te tekenen.