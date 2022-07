Verkeersruzie in Lith eindigt dramatisch: vrouw (38) overlijdt, Osse (69) aangehouden

Carnavals­op­tocht in de zomer? In het Waoterrijk (Nuland) wennen ze er snel aan

NULAND - Storm en corona gooiden roet in het eten. Verder uitstel was geen optie meer. Daarom koos het Waoterrijk er voor om de carnavalstocht in juli te houden. ,,Het is maar even wennen.”

