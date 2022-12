Verkoop Groene Engel op een haar na rond: stichting neemt cultuurpodium over van gemeente

Winterse taferelen in Osse centrum met ijsklim­wand en tubebaan

OSS - De temperatuur werkt goed aan mee, maar door de tubebaan en de ijsklimwand lijkt het dit weekeinde keihard winter in het Osse centrum. De activiteiten werden in ieder geval zaterdagmiddag goed bezocht. ,,Keileuk dat ze dit soort dingen in het centrum organiseren", zegt de vader van Finn Outvorst, terwijl zijn achtjarige zoon in een band in vliegende vaart de tubebaan afkomt.

10 december