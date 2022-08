Vermeend oplichter komt niet opdagen bij hoger beroep: ‘Kijk die mensen in de ogen en vertel hen waarom het anders is’

DEN BOSCH/VEGHEL/OSS - Een in Frankrijk wonende miljonair die tijdelijk geen toegang had tot zijn bankrekening. Zo presenteerde vermeend oplichter Rob van H. (54) zich in 2018 en 2019 aan ondernemers in Veghel, Heesch en Oss. Met succes.

Zijn verhaaltjes over het geld dat hij verdiende met de verkoop van een patent aan ASML, zijn zieke vrouw en de bankpas die in een put viel, slikten zijn slachtoffers als zoete koek. Had hij het vertrouwen van één slachtoffer gewonnen, dan gebruikte hij dat als introductie bij zijn volgende doelwit. Zij leenden hem geld, verkochten de man duizenden euro’s aan kleding op krediet en lieten hem rijden in een dure Audi.

De zaak tegen Van H. kwam aan het rollen na een uitzending van het SBS6-programma Undercover in Nederland van Alberto Stegeman. De rechtbank in Den Bosch legde Van H. vorig jaar een celstraf van 4 jaar op. De verdachte ging hiertegen in hoger beroep. Zijn advocaat merkte onder meer op dat de slachtoffers ondernemers waren. Professionele partijen dus. Hij dacht dat ‘zij zich niet hadden moeten laten oplichten’.

Verdachte verschijnt niet

Van H. kwam zelf niet bij het hoger beroep opdagen, tot grote ergernis van het Openbaar Ministerie. Advocaat-generaal G. Sta sprak van een goed gemotiveerd vonnis. Hij vond dat de man zelf moest uitleggen waarom hij het niet met zijn veroordeling eens is. Hij wees op de slachtoffers in de rechtszaal. ,,Kijk die mensen in de ogen aan en zeg hen waarom het anders is.”

Quote Er zit bij oplichters vaak iets hardnek­kigs in. Stoppen doen ze bijna nooit advocaat-generaal G. Sta

Berucht zwendelaar

Van H. is een berucht zwendelaar. Zijn eerste veroordeling voor oplichting stamde uit 1999. Advocaat-generaal G. Sta had weinig hoop dat de verdachte zijn leven zou beteren. ,,Er zit bij oplichters vaak iets hardnekkigs in. Al beloven ze 100 keer beterschap, stoppen doen ze bijna nooit.”

Sta wist niet waar de man nu is, maar vermoedde dat hij zich nog altijd met zwendel bezighoudt. ,,Hij vertelt nu misschien een ander verhaaltje, onder een andere naam. Maar in de kern komt het op hetzelfde neer.”

Uitspraak over veertien dagen.