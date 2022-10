Verwacht, maar tóch zeer vereerd; kantoor Berghege wint verkiezing mooiste herbestemde gebouw in Oss

met video Explosief door brievenbus gegooid in Oss, veel schade aan woning

OSS - Bij een woning aan de Gerrit van der Veenstraat in Oss is een explosief door de brievenbus gegooid. Daarop vond ook daadwerkelijk een explosie plaats. Niemand raakte gewond. Wel is de schade volgens de politie groot.

7 oktober