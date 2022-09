Verwarde man (30) vernielde onder invloed van drugs auto’s en mishandelde een vrouw in Oss

Sloeg een arbeidsmi­grant (24) een beveiliger bij een Polenhotel of was het andersom?

DEN BOSCH/LITHOIJEN - ‘Grote mannen in sportkleding’ drongen op 9 april 2022 binnen bij een woning voor arbeidsmigranten in Lithoijen. Ze stelden zich voor als beveiligers. Volgens een aantal Poolse bewoners maakten ze een enorm lawaai, eisten inzage in identiteitsbewijzen en gaven hen opdracht om binnen een uur hun kamers te verlaten.

6:03