Verzakte paden en instortende oevers: bevers regelen waterstand in Osse vijver zelf wel even

Oorzaak van mysterieu­ze pieptoon in Oss lijkt gevonden bij bedrijf in havenge­bied

OSS - De bron van een mysterieuze pieptoon in Oss lijkt gevonden. Na onderzoek door de omgevingsdienst heeft het er alle schijn van dat een bedrijf in het Osse havengebied de bron is. Daarmee lijkt het er op dat de klachten verleden tijd zijn.

12 oktober