Veteraan Vincent Speranza ziet 65 parachutisten herdenkingssprong maken boven Sint-Oedenrode

De sprong werd georganiseerd door Round Canopy Parachuting Team The Netherlands. De bevriende parachutistengroep Parachute Group Holland sprong ook mee. Dat gebeurde vanuit een C47, waar rond 10.15 uur de eerste 25 mannen uit sprongen. Het vliegtuig is daarna nog twee keer terug geweest naar het vliegveld om meer springers op te halen. In totaal zijn er circa 65 parachutisten geland.

Veteraan Vincent Speranza was bij deze herdenkingssprong aanwezig. Hij is zaterdag ook van de partij in Eerde. Daar zetten in de Tweede Wereldoorlog de eerste parachutisten tijdens Operatie Market Garden voet op Nederlandse bodem. Om vervolgens de vier bruggen in Veghel in handen te krijgen en te verdedigen. Zaterdagavond begint om 18.50 uur de herdenking van het Airborne Comité Eerde met een tocht van de kerk naar het Geronimo-monument naast de molen. Er lopen zo’n 100 militairen mee