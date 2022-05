Vijftigjarige Osse Reddingsbrigade tovert Geffense Plas om tot ‘rescueland’

met video Birgitte vond MAFS-deelname toperva­ring, ondanks mismatch en nare reacties: ‘Ik heb er zeker geen spijt van’

OSS - Het was een avontuur dat ze niet had willen missen, zegt de Osse Birgitte van der Velden (52) over haar deelname aan het tv-programma Married At First Sight. Alleen maar leuk was het echter niet: de reacties op sociale media gingen erg ver, met afgelopen donderdag een doodsbedreiging als dieptepunt. Toch is Birgitte door haar deelname positiever over het huwelijk gaan denken.

