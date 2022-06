Voetbal is alles, óók je innerlijke Cristiano Ronaldo ten grave dragen

Iedereen was steeds tegen maar dertig is straks tòch de max in Ge­mert-dorp

GEMERT - De maximumsnelheid voor auto's in Gemert-dorp gaat toch naar beneden ondanks alle weerstand. Maar het duurt nog even voordat dertig echt de max is in het dorp: pas over een jaar of tien, vijftien zal het plan volledig uitgevoerd zijn, verwacht wethouder Willeke van Zeeland (CDA).

18 juni