Voetveertjes Demen-Batenburg en Ravenstein-Niftrik elke dag in de vaart

Vanwege het stralende weer was het meteen druk op de voetveertjes. ,,Zaterdag was het zelfs nog iets drukker dan zondag”, vertelt kaartverkoper Veronica Konings over Ravenstein-Niftrik. ,,Ik heb op beide dagen ongeveer 160 tot 170 tickets verkocht. Vandaag waaide het iets harder. Het leuke van de weekeinden is dat je ook meer gezinnen ziet, of kleinkinderen met opa en oma. Alleen het varen vinden zij al geweldig. Doordeweeks zijn het toch vooral senioren die we op het schip zien.”