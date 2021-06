Volkelse vliegers krijgen ‘Air Medal’ voor ‘bloed, zweet en tranen’ in strijd tegen IS

Stille Getuigen ‘Werkver­schaf­fing’ in de jaren 20: oude Raadhuis in vijf weken tijd slopen

1 juni OSS - We leven in een tijd van grote problemen en grote plannen. Er worden oplossingen gevraagd voor milieu, stikstof, veestapel, afvalbergen en huizenbouw. En wat als na de coronacrisis, als de schulden afbetaald moeten worden, de werkeloosheid alsnog omslaat in werkloosheid? Een raadscommissie van drie ijverige mannen om de samenleving weer op de rit te helpen, kon lang geleden misschien nog wel wat uitrichten, maar hun grote plan om in Oss werklozen weer aan het werk te helpen, heeft als oplossing de tijd niet doorstaan.