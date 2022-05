Vrede in Heesch’ koffie-conflict? Soos zonder Naam terug naar De Pas

Pottenkijkers hebben ze liever nog niet, de leden van de Soos zonder Naam, onderdeel van Samen Heesch. Maandagmiddag stapten ze voor het eerst weer over de drempel van cultureel centrum De Pas, nadat het dorpshuis wekenlang geboycot was. Samen met de KBO Heesch weigerde de Soos akkoord te gaan met de nieuwe koffieprijzen van ‘de huiskamer van Heesch’. Het bestuur van De Pas had op haar beurt weer opdracht gekregen van de gemeente Bernheze om orde op zaken te stellen wat betreft de exploitatie. Zelf koffie schenken, zoals de verenigingen graag, en veelvuldig, deden, was daar niet meer bij: ze moesten voortaan koffie laten inschenken door De Pas zelf. Dat slokje schoot in het verkeerde keelgat, met protesten in het dorp en een wekenlange boycot tot gevolg.