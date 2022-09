Vredeswandeling in Heeswijk-Dinther, omdat je dat met iedereen kunt doen

HEESWIJK-DINTHER - Een zondagse wandeling om te laten zien en te ervaren dat mensen, ondanks hun verschillen, toch met elkaar kunnen oplopen. Als afsluiting van de landelijke Vredesweek werd er ook in Heeswijk-Dinther deze Walk Of Peace gehouden.

Zo’n twintig belangstellenden meldden zich zondag in het Proeflokaal nabij de Abdij van Berne. Ze worden welkom geheten door pater Joost Janssen, Feroz Moeniralam van de Selimiye moskee in Veghel, en Michel van Zijl en Gabriel Roes van de werkgroep Diakonie. Nadat de wandelaars hun routekaart hebben ontvangen, gaan ze in groepjes op weg.

Wat betekent Vrede voor mij, hoe breng ik dat in praktijk en welke hindernissen moet ik daarbij overwinnen? Behalve genieten van de natuur onderweg, is het ook de bedoeling om over deze vragen met elkaar van gedachten te wisselen, zo geeft de organisatie mee.

Mooi inzichten

Anouk en haar partner zijn vanuit Vuren naar Heeswijk-Dinther gekomen. ,,Wij waren nieuwsgierig naar de opzet van deze wandeling. Het blijkt erg inspirerend om met anderen zo in gesprek te kunnen zijn. En wat geeft het mooie inzichten in hoe mensen naar vrede kijken.”

Voor de meeste deelnemers is de huidige oorlog in Oekraïne iets om zorgen over te hebben. Behalve dat ‘het verrekkes dichtbij is gekomen’, aldus Moeniralam, vinden de wandelaars ook de gevolgen erg ingrijpend voor ons eigen land. Om de mensen om haar heen beter te kunnen begrijpen, zegt jongste deelnemer Diane, werkt ze er bijvoorbeeld aan om meer geduld te ontwikkelen. ,,Als ik mensen in de winkel of in het verkeer voor laat gaan, dan zie ik de blije reacties. Dat maakt mij ook gelukkig en zo ontstaat er ruimte om liefdevoller met elkaar om te gaan.”

Quote Fijn om te horen hoe anderen tegen de wereld aankijken

Eenmaal terug bij de abdij bedanken de wandelaars elkaar hartelijk. ,,Het was een eerste vredeswandeling en die blijkt heel goed bevallen”, concludeert Van Zijl na afloop tevreden. Op de achtergelaten briefjes van de wandelaars aan de organisatie staat te lezen: ‘fijn om eens van anderen te horen hoe zij tegen de wereld en vrede aankijken’ en ‘laten we vooral blijven verbinden’. Maar ook, ‘wat zouden we ver komen als iedereen die eerste stap naar de ander wil zetten’.

Diane heeft zich bij de uitgang van het Proeflokaal geposteerd. In haar handen een doosje met persoonlijke bedankjes voor iedereen: zelfgemaakte hartjes aan een koord, voorzien van teksten als ‘The universe made you perfect in any way’ en ‘You are a beautiful being’, die ze uitdeelt aan haar medewandelaars. Zij heeft, zonder twijfel, die eerste stap vandaag voor de zoveelste keer gezet.