Vrijwilligers reddingsbrigade Oss onderscheiden voor inzet watersnood Limburg

Aantal sombere jongeren in Bernheze groeit, de hulploket­ten daarmee ook

HEESCH - Ook in Bernheze hebben steeds meer jongeren sombere gevoelens. Voor de gemeente reden te meer om de laagdrempelige hulp structureel te regelen. Dat loopt niet alleen via scholen, maar ook via huisartsenpraktijken.

16 juli