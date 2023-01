Vrijwilligers van De Oase begeleiden ook mensen thuis naar hun einde: ‘Dat zijn er steeds meer’

‘De dikke? Dat ben ik niet’: Ali S. zegt slechts gebruiker te zijn in de Osse cocaïne- en heroïnewe­reld

DEN BOSCH/OSS - Eindhovenaar Ali S. (25) ontkent dat hij ‘de dikke’ is, de baas van een groep cocaïne- en heroïnedealers die in 2020 opereerde in Oss. Hij was slechts een gebruiker. ,,Ik bewaarde alleen een dealertelefoon voor Semmih Z.”, vertelde hij tegen de rechtbank in Den Bosch.

29 december