Vrouw (20) rijdt man aan die afval in berm langs A50 opruimt

‘Stukje Efteling’ in overdekt winkelcen­trum Oss

24 november OSS - Zo groot als de echte ark van Noach moet zijn geweest zal hij niet zijn, maar het schip dat in winkelcentrum De Ruwert is gestrand is ook een knoeperd. Aan alle kanten steken de dieren hun kop over de reling en uit het ruim. ‘Druk op de knop voor plezier’, zo nodigt een plakkaat uit. Als dat wordt gedaan klinkt er een stampende pophit en gaan de koppen bewegen.