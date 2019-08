Vrouw overleden na aanvaring door waterscooter op Maas bij Neerlangel

Macharen organi­seert eigen kermis mét dorps-BBQ en lunch

23 augustus MACHAREN - ,,Een dorpsfeest met kermisthema. ” Zo betitelt Theo Breuring, als een van de aanjagers van de Macharense kermis 2.0, de festiviteiten dit weekeinde in de Polderstraat. ,,Nu de gemeente haar handen van onze dorpskermis heeft afgetrokken, zijn we met een eigen werkgroep aan de slag gegaan. Deze tweedaagse is daarvan het resultaat. Overigens wel met subsidie van gemeente en dorpsraad. De belangstelling is enorm.”