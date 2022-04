Vrouw rookt op toilet waardoor kalender vlam vat: verdieping van flat in Oss onder rook

Osse verdachte ontplof­fing gasverdeel­sta­ti­on mag niet naar huis: rechtbank verlengt voorarrest

DEN BOSCH/OSS - Een anonieme informant van de politie hoeft geen getuigenverklaring af te leggen in de zaak tegen N. van den H. (33), een verdachte van het veroorzaken van de ontploffing van een gasverdeelstation op 1 januari 2022 in Oss. De rechtbank in Den Bosch wees een verzoek van advocate F. Schoolderman, om de onbekende persoon bij de rechter-commissaris te laten verhoren, af.

25 april