Vrouw zag vriend door groep in elkaar geslagen worden in Oss: ‘Ik dacht: die wordt niet meer wakker’

De man en de vrouw, die anoniem willen blijven uit angst voor represailles, verhuisden twee weken geleden vanuit Raalte naar Oss. Ze hadden net de verjaardag gevierd van een van de kinderen toen ze in de tuin nog even aan het nagenieten waren met een wijntje en wat muziek. Rond 22.00 uur werd de rust echter verstoord. ,,In het speeltuintje achter onze achtertuin zat een groep van vier of vijf jongeren. Zij zorgden voor overlast door overdreven veel geluid te maken en blikjes op de grond te smijten, iets wat ze een week eerder ook al deden. Wij hadden de kinderen op bed gelegd en mijn vriend liep naar ze toe. Hij vroeg of ze wat rustiger aan wilden doen en dat deden ze vervolgens ook.”