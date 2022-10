Vrouwen aan het roer bij de Kiepenrijers in Macharen

Mieke van Breda is geen onbekende in het dorp aan de Maas. Ze woont er al 22 jaar samen met haar man Patrick en hun twee kinderen Don en Cas. Mieke is zeer actief binnen het carnaval als dame van de raad, bestuurslid en inmiddels zes jaar als penningmeester. Ze gaf direct aan enorm trots te zijn op haar eervolle taak om het Kiepenrijersrijk nu te mogen leiden als prinses. Mieke is het dagelijks leven werkzaam bij drukkerij Wihabo in Geffen.

Haar adjudante Susanne van Tilburg-Laagland is Mieke in 2016 al eens voorgegaan als prinses en is het gezicht en eigenaresse van Knip enzo in Macharen. Samen met haar man Ruud en hun twee dochters Renske en Silke is ook Susanne niet meer weg te denken in Kiepenrijersrijk. Het motto van de nieuwe hoogheden luidt: ‘Mi carnaval alt goei zin, dus kiep er nog maar un wijntje in’.