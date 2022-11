Vuurwapengevaarlijke Veghelaren voor jaar achter de tralies

Wie is er verantwoordelijk voor een viertal schietpartijen in Oss, waarbij 's nachts huizen in met name de Schadewijk onder vuur werden genomen? Het Openbaar Ministerie heeft aanwijzingen dat twee jonge Veghelaren er meer van weten. Kadir B. (25) en Sakir Y. (22) werden in juli om deze reden aangehouden, maar doen er voornamelijk het zwijgen toe. Waarom ze de wapens bij zich hadden, vertellen ze niet. En justitie heeft te weinig bewijs om ze te linken aan de beschietingen. Hoewel er wel aanwijzingen zijn dat de twee een ‘zakelijk’ conflict hadden met een Ossenaar.

Sok met 7800 euro

De rechtbank veroordeelt beide mannen nu tot een jaar cel. Opvallend is dat ook de rechtbank in zijn motivatie bij het vonnis de schietpartijen in Oss aanhaalt. In het kader van dat onderzoek kwam de politie bij de Veghelaren uit. Dat de twee niks willen zeggen over de reden van hun wapenbezit rekent de rechtbank ze aan. Ook is volgens de rechters wel vast komen staan dat het gevonden geld een illegale herkomst moet hebben.