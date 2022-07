Waarom jaagt boer die drugsgast niet weg? Eldorado werpt vrolijk licht op ongemakkelijke vraag

Niet alleen Max (1), maar ook Riekie (85) beleeft heerlijke dagen vol vermaak op de boerderij

OSS - Terwijl kinderen zich uitleven in de modder, kijken enkele tachtigers met een glimlach toe. Dit is De Scharrelboerderij in Oss in een notendop: kinderopvang én dagbesteding voor ouderen. ‘Het gaat als een dolle.’

