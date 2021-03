Waarom vaders met autisme het zo moeilijk vinden als er bij kinderruzies een glas drinken op de grond valt

Wat vaders met autisme erg lastig vinden, is het geheel overzien, zo weet Van Casteren. ,,Ze verwerken informatie op een heel andere manier. Stel er zijn vriendjes die komen spelen en er is ruzie. Er valt een glas drinken om. Er is geschreeuw, gehuil. Als je autisme hebt, is het op zo’n moment heel moeilijk om goed in te grijpen.”