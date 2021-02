Waarschuwingsschoten gelost bij aanhouding voor mishandeling in Nistelrode

Video Kylian en Debby maakten deze giganti­sche LE­GO-sneeuwpop: ‘Zo groot mogelijk was de uitdaging’

11 februari BERGHEM - Dat de grote sneeuwval ook de creativiteit in de mens naar boven brengt, bewijst deze gigantische LEGO sneeuwpop wel. Kylian (23) en zijn zusje Debby (21) Schiks begonnen twee dagen geleden met bouwen en hebben nu dit prachtige bouwsel in hun achtertuin in Berghem staan.