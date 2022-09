‘Wat staat hier in dat Ossisch?’: Tom Löwenthal componeerde operamuziek Bende van Oss

Diaken Hans van Bemmel brengt de dierzege­ning op Werelddie­ren­dag ook naar Geffen en Vinkel

GEFFEN/VINKEL - Overal waar franciscaan en diaken Hans van Bemmel op dat moment woont, verricht hij op Werelddierendag op 4 oktober dierzegeningen. Nu hij in Vinkel resideert, gaat het ook daar gebeuren. En dat geldt ook voor Geffen, want ook daar is hij op dit moment namens de parochie actief.

27 september