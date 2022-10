‘We krijgen allemaal wel eens te maken met zo’n terror-manager’

Stille Getuigen Hoge energie­prij­zen, minder sfeerver­lich­ting, het is van alle tijden, maar donker wordt het niet in Osse centrum

OSS - De sfeerverlichting in het centrum van Oss zal tussen eind november en begin januari minder vaak en ook korter gaan branden. De winkeliers letten vanwege de hoge energieprijzen eveneens op de kleintjes en zien af van al te uitbundig verlichte etalages. Toch zal er rond Sinterklaas en Kerstmis in de winkelstraten nog genoeg sfeer zijn van elektrische lichtjes. Zo is dat al honderd jaar.

17 oktober