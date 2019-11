Weer grote actie bij kamp in onderzoek naar Martien R.: bewoners moeten weg

videoLITH - Op het woonwagenkamp aan de Maasstraat in Lith is donderdagmorgen een grote politieactie gaande. Het gaat om een volgend onderzoek in operatie Alfa, naar Martien R. en zijn familie. De actie is qua grootte vergelijkbaar met die op het woonwagenkamp in Oss, vorige week. Ook in een bedrijf en huis in Oss wordt onderzoek gedaan, en dit keer ook buiten de regio: in een chalet op een vakantiepark in Friesland.