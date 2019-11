Weer grote politie-actie bij woonwagenkamp in onderzoek naar Martien R.: bewoners moeten tijdelijk weg

Fietsster gewond aan hoofd na valpartij bij gemeente­huis in Oss

20 november OSS - In de Raadhuislaan in Oss is woensdagmiddag een fietsster hard ten val gekomen. Dat gebeurde rond 13.20 uur, vlakbij het gemeentehuis. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.