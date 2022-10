Wéér is Onder d’n Plag in de race voor een prijs, dit keer voor een eigen cultuurheuvel in Demen

DEMEN - Ze mochten zich er al de sportaccommodatie van het jaar noemen. Maar Onder d’n Plag is nu ook nog genomineerd voor een prijs van 25.000 euro voor een gloednieuwe cultuurheuvel in Demen. Zondag wordt duidelijk of het dorpshuis opnieuw in de prijzen valt.

Met een beetje fantasie kun je het wel omschrijven als een tribune van grond. Om in de buitenlucht te kijken naar muziek- of toneelvoorstellingen van de jeugd uit de dorpen van Over d’n Dam. Die nieuwe cultuurheuvel - of theaterheuvel, zo je wilt - moet pal naast het gebouw van Onder d’n Plag in Demen komen.

,,We willen gaan werken met verschillende hoogtes”, zegt Tanja Vos namens Onder d’n Plag. ,,Zodat de kinderen er ook op kunnen klimmen en klauteren. En de voetballers de heuvel kunnen gebruiken bij trainingen. De heuvel past straks hopelijk mooi bij de natuurspeeltuin en het evenemententerrein dat we willen realiseren.”

Bij de laatste tien

Het plan uit Demen is in elk geval goed voor een nominatie in de K2Challange. Dat is een nog jonge wedstrijd die initiatieven stimuleert om kinderen en jongeren in Brabant zo prettig mogelijk te laten opgroeien. Inzendingen maken kans op een prijs van tussen de 5000 en 25.000 euro. Een vakjury koos uit 31 initiatieven 10 verschillende finalisten. Daar zit de cultuurheuvel dus bij.

Alle finalisten pitchen zondag hun plan tijdens de finaledag in Waalwijk. Daar worden twee of drie winnaars gekozen, een beetje afhankelijk van het prijzengeld waar ze voor in de race zijn. In Demen hopen ze op 25.000 euro. ,,Dat zou een prachtige stimulans zijn”, zegt Vos. ,,Maar we springen niet verder dan onze stok lang is. Als we niet genoeg geld hebben, voeren we het project gewoon in delen uit.”

Goed in balans

Het zou al de tweede keer dit jaar zijn dat Onder d’n Plag in de prijzen valt. Dit voorjaar nog riep sportkoepel NOC*NSF het gebouw uit tot sportaccommodatie van het jaar. Hoe dat kan? ,,We hebben veel actieve mensen, die goed meedenken over ontmoeten en duurzaamheid. Grote dingen als carnaval en het voetbal brengen geld in het laatje, zodat ook de kleinere dingen als kaarten of biljarten betaald kunnen worden. We zijn goed in balans.”