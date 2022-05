Weer nieuw plan voor ruïne van Gemaal Gewande: ecodorp met eigen restaurant en tiny houses

mantelzorg ‘Ik heb het idee dat ze het op mijn werk zien alsof ik twee extra vrije dagen heb’

Werk combineren met de zorg voor een van je ouders of kind, veel Nederlanders doen het. Makkelijk is het allesbehalve. 10 procent van de werkende mantelzorgers denkt na over stoppen met werken. Wat kun je doen om het vol te houden?

