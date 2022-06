Werkstraf voor verkopen gestolen Mini Cooper Countryman in Oss

De verdachte was in hoger beroep gegaan tegen de onvoorwaardelijke celstraf van 3 maanden die een politierechter hem eerder oplegde. B. had volgens eigen zeggen zijn leven gebeterd, zijn criminele verleden achter zich gelaten en hij was bovendien druk doende zijn oude schulden af te lossen. Bij een nieuwe opsluiting in de gevangenis zou hij zijn baan verliezen.