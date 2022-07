‘Werrem!’ En dus is het in Brabant stil op straat, rustig op de markt en druk aan het water

Likkend aan een ijsje in het uitgestorven centrum van Veghel concludeert de familie Moerman uit het westland dat het te warm is om te fietsen. Toch is dat precies wat ze de hele dag gedaan hebben. ,,We zijn hier om te fietsen, een weekje. Dus ja, dan gá je fietsen. Maar het is eigenlijk te warm.” Hadden ze hun elektrische fietsen niet beter naar een waterplas kunnen sturen? ,,Nee, ik ben bang voor water, dus dat zit er niet in. We zoeken steeds de bossen op, daar is het koeler dan hier.”