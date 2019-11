Wie is Martien R., de ‘ongekroonde koning van de Osse onderwereld'?

Rechter fileert bewijzen justitie: Osse vader en zoon vrijgespro­ken van handel in hennep

11:49 DEN BOSCH/OSS Een 53-jarige Ossenaar en zijn 24-jarige zoon zijn door de rechtbank in Den Bosch vrijgesproken van het verkopen van drugs vanuit vaders woning in het centrum. Agenten vonden tijdens een huiszoeking op 10 november 2016 in het huis 26 gram hennep. De Ossenaar, zijn echtgenote en zijn zoon verklaarden later dat deze drugs de gezamenlijke familievoorraad betrof ‘voor eigen gebruik’.