Wie stak 25-jarige bewoner Floraliastraat in de nek? Bloedsporen wijzen op tweede verdachte

Bronzen zeemeermin gestolen uit voortuin in Oss: ‘Gedachte dat beeld wordt omgesmol­ten is onverdraag­lijk’

OSS - Het bronzen zeemeerminbeeld dat al jaren in de voortuin staat van Ridderstraat 56 in Oss, is sinds woensdagmiddag verdwenen. Kunstenaar Heleen van der Sanden maakte het beeld ter nagedachtenis aan haar zus die in de zee verdronk. Ze doet een oproep aan de daders: ,,Doe maar een briefje in mijn brievenbus waar ik het beeld kan vinden.”

19 januari