Will de Hoog stopt na acht jaar als voorzitter Dorpsraad Herpen: ‘Luisteren is de helft van het resultaat’

Van politiek had De Hoog geen kaas gegeten maar als directeur van twee basisscholen in Oss wist ze wel alles over samenwerken, doelen stellen en dingen bereiken. ,,Dus heb ik na enig beraad, ja gezegd. In januari 2015 ben ik met een aantal collega’s beëdigd. Het toeval wilde dat op John Strik na, iedereen gestopt was. Nu konden we gelukkig nog op zijn ervaring meeliften. Daarnaast was er voortreffelijke ambtelijke ondersteuning van Tonny de Louw,” roemt Will de Hoog haar steun en toeverlaat in de eerste zittingsperiode.