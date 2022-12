Willem Arts stopt met platenzaak in Oss, Veghel gaat wél door

Arts moet er om gezondheidsredenen mee stoppen. Hij heeft een hersenziekte. ,,De machinekamer is een beetje stuk, creëerde voor zichzelf een zwart gat waar voor even alles verdwijnt en even zo onvoorspelbaar weer terugkeert en steeds een klein beetje minder goed dan het was, helaas onomkeerbaar”, zo omschrijft hij zijn toestand in een afscheidsbericht op Facebook, waarbij hij ook verwijst naar het liedje Alone van The Cure. ,,And the words falling out of our minds... Letterlijk, mooi dat Robert (Smith, red.) dat voor me zong.”