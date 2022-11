Winkeldief Y.M (30) bedreigde winkelpersoneel Heesch met mes: ook in hoger beroep half jaar cel

Mark zat in bijstand, maar werkt nu al twee jaar voor beveili­gings­be­drijf: 'Dagen gingen zinloos voor­bij'

OSS/UDEN/VEGHEL - Massaal worden er nieuwe medewerkers gezocht. Sociaal ontwikkelbedrijf IBN lijkt goud in handen te hebben, want het kan arbeidskrachten leveren. Maar de vraag naar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is klein. Waarom komen zij niet aan de bak?

