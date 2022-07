WK voetbal gaat in Oss (alvast) van start

Aan het toernooi, opgezet door het Sport Expertise Centrum, deden in totaal tien teams mee, tegen straks 32 in de woestijn van Qatar. Deelnemers aan het Osse WK zijn zowel vrienden- als bedrijventeams. De Osse WK-wedstrijden - in Qatar zijn dat er in totaal 64; in Oss een avond - werden gespeeld door tien teams van ieder zeven spelers en duurden vijftien minuten. Het toernooi werd afgesloten met een ‘derde helft’, waarbij onder genot van een drankje en hapje werd genoten van een optreden van Etienne Alvares.