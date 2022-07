Woning in Oss beschoten met vuurwapen

Ongeluksri­chel op viaduct Schaijk nu echt verleden tijd

HERPEN/SCHAIJK - Het kan met recht de laatste mispeer van de gemeente Landerd worden genoemd. 76.000 euro werd er eind vorig jaar gestoken in een betonnen richel die op het viaduct over de A50 werd aangebracht. Doel: fietsers tegen zichzelf in bescherming nemen. Nooit raakten er vervolgens zoveel fietsers gewond. Woensdag werd de richel daarom alweer uit de as van de Schaijkseweg geschraapt.

