Zee van 4000 witte rozen voor ‘dappere Den Dekker’ bij gemeentehuis Oss

OSS - Op de trappen voor het gemeentehuis in Oss zijn donderdagmorgen vierduizend witte rozen neergelegd. Het anonieme statement is een eerbetoon aan Arie den Dekker, die zichzelf op deze plek maandagmorgen van het leven beroofde.

De witte rozen liggen in een paar lange stroken, verspreid over de treden van de lange trap. Ernaast staat een groot bord met de tekst ‘Voor dappere Den Dekker en zijn offers aan de strijd tegen criminaliteit'. In kleinere letters wordt nog eens onderstreept dat de bloemen in elk geval niet voor de burgemeester bedoeld zijn.

De afzender van de bloemen wil anoniem blijven. ,,Criminelen lachen als ze de berichten lezen over hoe de overheid de handen aftrok van Arie. Hij is niet beschermd maar in de steek gelaten", zegt hij in gesprek met Omroep Brabant. Volgens het station kent de afzender Den Dekker niet persoonlijk en komt hij niet uit Oss.

De bloemen zijn donderdagochtend tegen tien uur neergelegd door een bedrijf uit het Westland, op anderhalf uur rijden van Oss. Het gaat om een cateringbedrijf dat door een bevriende bloementeler is gevraagd de opdracht uit te voeren. De twee medewerkers zijn zeker een uur bezig geweest met het neerleggen van alle rozen en het verwijderen van het plastic dat aanvankelijk om de bloemen was gewikkeld. Bij dat werk werd hen door de gemeente geen strobreed in de weg gelegd. Zelfs de bezorgers zeggen geen idee te hebben wie de opdracht precies heeft gegeven.

Volledig scherm Bij het gemeentehuis van Oss waren ook andere bloemen en een gedenktegen voor Arie den Dekker geplaatst. © Van Assendelft

Bloemen blijven voorlopig liggen

Een woordvoerder van de gemeente Oss geeft aan de bloemenzee voorlopig te laten liggen. Ook het handjevol bloemen en spulletjes dat even verderop voor Den Dekker is neergelegd, kan daar voorlopig blijven.

Den Dekker lag al ruim anderhalf jaar overhoop met de gemeente toen hij zichzelf afgelopen maandag in brand stak vlak voor de ingang van het stadhuis. Later in de middag overleed hij aan zijn verwondingen. Hij vond dat Oss te weinig deed om een nieuw huis voor hem te vinden, nadat hij als getuige van een misdaad ernstig werd bedreigd en zonder eigen woning kwam te zitten. Zaterdag wordt in besloten kring afscheid genomen van de Ossenaar.

Volledig scherm Een kruis en kaarten ter herinnering aan Arie den Dekker, bij het gemeentehuis van Oss. © Van Assendelft