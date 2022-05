Zelfs bij Gasunie willen ze best van het aardgas af, blijkt op zeldzame open dag in Ravenstein

Stille Getuigen Cadeautje voor Osse vrouwen in 1922: ze mochten lid worden van elitaire mannenclub om bij te leren en de zaal vol te krijgen

OSS - Honderd jaar geleden moesten vrouwen voor het eerst naar de stembus. In 1919 was het vrouwenkiesrecht geregeld in de Kieswet Marchant waardoor vanaf dat moment iedere Nederlander vanaf 25 jaar verplicht was te gaan stemmen. De eerste keer in 1922. Voor de vrouwen in Oss was er dat jaar nog een extra cadeautje: zij mochten nu ook lid worden van de elitaire mannenclub Geloof en Wetenschap.

