Zo worden de coronavaccins opgeslagen in Oss: ‘We werken nu in het landsbelang’

Minister De Jonge onder de indruk bij werkbezoek aan Movianto, de Osse spil in opslag coronavac­cin

21 december OSS - Minister Hugo de Jonge heeft maandagochtend een werkbezoek gebracht aan het bedrijf Movianto in Oss. Het bedrijf is spil in de bestrijding van het coronavirus. Vanuit Oss wordt straks het vaccin voor Covid-19 verspreid onder de locaties waar ingeënt gaat worden. De eerste vaccins komen vermoedelijk tweede kerstdag of de dagen daarna in Oss aan.