Zonder smoel blijft Noordoost-Brabant geld voor recreatie mislopen

Deze boodschap staat in een als flessenpost verpakte ‘brief met noodkreet’, die deze week verstuurd is aan negen gemeenten in het gebied. Er wordt gevraagd om het opzetten van een sterke, professionele, regionale marketingorganisatie.

De brief komt van de stichting Maasmeanders, de Maashorstboeren en de Maashorst Ondernemers. Volgens deze organisaties is er genoeg te doen in het noordoosten van Brabant, maar ontbreekt het aan goede samenwerking en een duidelijk verhaal.

Regio loopt geld mis

Daardoor loopt de regio veel geld mis. Wim Hoezen van de Maasmeanders: ,,Onze regio blijft al jaren achter en presteert binnen de provincie Noord-Brabant veruit als slechtste wanneer het gaat om de bestedingen.”

Quote De gemeenten kijken veelal naar zichzelf Maarten van den Broek, VVV Noordoost-Brabant

De boodschap is niet heel nieuw, ziet ook Maarten van den Broek van de VVV Noordoost-Brabant. Initiatieven in de regio zijn wel zichtbaar, maar het ontbreekt aan één krachtig, overkoepelend geluid: ,,Daar moet een agenda voor zijn. Nu ontbreekt die, de gemeenten kijken veelal naar zichzelf.”

Kwartiermaker

De VVV is overigens niet bij de brief betrokken en hoeft van de schrijvers niet per se de uitvoerende partij te zijn. Er zou eerst een kwartiermaker moeten komen. Hendrik Hoeksema, voorzitter van de Maasmeanders: ,,Om echt een bureau aan de slag te krijgen, heb je al snel enkele tonnen nodig. Het is nu zaak om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Zoiets kan een kwartiermaker doen.”

De Osse wethouder Thijs van Kessel (VVD, recreatie en toerisme) zegt de brief wel te begrijpen: ,,We hebben gewoon ontzettend veel pareltjes die we op een goede manier in de etalage moeten leggen.”