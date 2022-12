Zusje Withagen schrijven mooiste Brabantse kerstgedicht

LITH - Wie schrijft het mooiste kerstgedicht in zijn eigen Brabantse dialect? Die vraag werd zaterdag beantwoord in de Snoeck in Lith. Aan het eind van de middag bleek Elseline Withagen uit Bergen op Zoom de favoriet van de juryleden en mocht ze uit handen van de Osse wethouder Dolf Warris de eerste prijs, een schaal ontworpen door de Lithse kunstenaar Olav Slingerland, in ontvangst nemen.

Elseline had samen met haar zus het gedicht ‘Ik dans’ geschreven ter nagedachtenis aan twee broers die ze deze kerst voor het eerst zullen moeten missen. In de huiselijke ambiance van de Snoeck deden de 16 finalisten hun uiterste best om hun gedichten zo goed mogelijk te vertolken voor het 40-koppige publiek en de jury welke bestond uit Marja van Trier, Riek Janssen en Gerard Ulijn.

Tussen het voorlezen van de gedichten door konden de aanwezigen luisteren naar Brabantse liedjes vertolkt door de vlotte troubadour Roland Verstappen.

Talliefhebbers

De gedichtenschrijvers kwamen uit de hele provincie: van Bergen op Zoom tot Boxmeer en van Tilburg tot Maren-Kessel. Zonder uitzondering zijn de deelnemers enthousiaste taalliefhebbers en fan van het gebruik van het Brabantse dialect. Verschillende gedichtenschrijvers hebben eerder al boeken geschreven, zijn lid van heemkundekring, zijn gemeentedichter of schrijven hun eigen liedjes. Opvallend was verder dat veel finalisten al vaker mee hadden gedaan aan de wedstrijd, sommigen al tientallen keren.

De deelnemers hadden zich voor hun kerstgedicht laten inspireren door hun eigen situatie: het gemis van een geliefde of juist het verwelkomen van nieuw leven. Maar ook door typische kerstthema’s zoals de zorg voor de medemens en het verlangen naar vrede. Andere onderwerpen waren er ook. Jan van Elzakker schreef over het sluiten van veel kerken, ‘Is het nog mis mi kerstmis?’ Paul Asselbergs vertelde over de kerststal achter glas in Bergen op Zoom en Loek van Laarhoven werd helemaal blij van het scharlakenrode dekkleedje van de kameel in de kerststal.

Dialect flink gepromoot

Monda van Diesen uit Ossendrecht en haar zoon Johan hadden allebei een gedicht ingestuurd en Johan sleepte de tweede prijs in de wacht. Hij gebruikte een kerstbal als weerspiegeling van zijn levensverhaal op een mooie, originele manier.

De derde prijs was voor Ans van Kessel die in Stevensbeek woont maar in het Vorstenbosch dialect schreef. Ans heeft aan alle edities van ‘Het mooiste Brabantse Kerstgedicht’ deelgenomen en haar gedicht had als thema oorlog ten tijde van kerst.

De organisatie kan terugkijken op een mooie middag waarbij het gebruik van het Brabantse dialect flink werd gepromoot.