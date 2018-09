Aandeel Signify wéér in de min

Philips sluit grote contracten in Australië

4 september Amsterdam - Philips heeft twee langdurige partnerovereenkomsten gesloten in Australië. Financiële details zijn niet bekendgemaakt. De langetermijncontracten zijn voor het onderhoud aan medische beeldvormende apparatuur in negen ziekenhuizen in Australië. Het gaat om twee contracten met een looptijd van twintig jaar.